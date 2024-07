Rahva raha, las põleb: kärpeid jutlustav riigisektor palkab keset suve sadu ametnikke juurde

Kiire pilk riigiasutuste-ametiasutuste töökuulutustele näitab, et hetkel on üleval enam kui 160 töökuulutust. Ja need ei ole sugugi mitte õpetajad-päästjad vaid suuremalt jaolt kontoritöötajad. Äriregistris toodud andmete järgi on sadadesse inimestesse paisunud ametiasutused andmas kõike, et veel rohkem rahvast juurde saada.