Coop Pank maksab täna 37 200 aktsionärile välja dividendi

Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink ütles, et dividendimakse läheb pea täielikult Eesti investoritele. «Valdavalt on Coop Panga aktsionärid Eesti kohalikud elanikud ja nii läheb meie dividendimaksest 98% Eesti inimeste ja ettevõtete kontodele. Sellega aitab Coop Panga teenitud tulu edendada eestlaste elu ja majandust laiemalt. Kutsume ka kõiki meie aktsionäre ise panga kasvu panustama ja selleks on parim võimalus tuua oma palk ja arveldused Coop Panka ning võtta meid oma kodupangaks,» ütles Margus Rink.