Eestis tegutsev tuntud Leedu toidutootja lahkus viimaks Venemaalt

Firma kaubamärkidega kalatooted Vici ja Esva on müügil ka Eestis, kuid need tooted pole valmistatud Venemaal.

Keeruline lahkumine

«Oli periood, mil me arvasime, et meid on petetud ning et ettevõtete müük ei õnnestu. Me kaalusime isegi tehase sulgemise võimalusi, kuid selline otsus oleks tähendanud ettevõtte juhtidele kriminaalvastutusele võtmist, hävitanuks suhteid rahvusvaheliste tarnijate ja võlausaldajatega,» räägib Viciunai Groupi juhatuse liige Dainius Matijosaitis.