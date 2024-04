Politico kirjutab, et Brüsseli ametnike seas on läinud vaidluseks selle üle, kas koeri tohiks tööle kaasa võtta või mitte. Nimelt katsetatakse Euroopa Komisjonis koerte tööle kaasavõtmist. Eesmärk on töötajate stressi vähendamine ja tööandja atraktiivsuse suurendamine.