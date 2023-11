Kallas: Venemaa-vastased sanktsioonid töötavad

Kallas rõhutas, et sanktsioonidega peab jätkama. Eesti on valitsuses otsustanud ka uude sanktsioonipaketti esitatavad ettepanekud. «Meie ettepanek oleks täielik kaubandusembargo just sellel põhjusel, et seda on kõige lihtsam kontrollida. Me praegu näeme seda, et väga palju sõidab transiiti kasutades justkui Kõrgõstani või kuskile riikidesse, mis vajavad Venemaalt läbiminekut, aga kahtlus on, et need kaubad tegelikult ei lähe sinna, vaid lähevad hoopis Venemaale,» selgitas peaminister.