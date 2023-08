Hätta sattunud tööstus vähendab Euroopa energiavajadust

Ember Climate analüütik Matt Ewen märkis, et fossiilkütuste tootmine oli tänavu esimesel poolaastal rekordmadalal. Seda isegi hoolimata asjaolust, et taastuvenergiaallikate toodang nii kiiresti järele ei jõudnud. Fossiilsete kütuste osakaal Euroopa energiatootmises oli 33% - nii väikest numbrit pole enne nähtud.

Põhjus peitub Eweni hinnangul Euroopa majanduslanguses. Elektri tarbimine vähenes aasta võrduses 4,6%. Selle taga olid ühelt poolt kõrged energiahinnad, teisalt aga raskustes majandus. Seetõttu toodeti gaasist ja kivisöest varasemast vähem elektrit. Kivisöest elektri tootmine vähenes 23%. Kivisöe osakaal Euroopa elektritootmises on väiksem kui 10%.

Mis puudutab gaasijaamades elektri tootmist, tõi Ewen välja, et kuigi gaasi hind on tublisti langenud, siis võrreldes Vene-Ukraina sõja eelse ajaga 2021. aastal on gaasi hind enam kui kaks korda kõrgem. Elektritarbimise vähenemise taga oli omakorda nõudluse vähenemine, mis mõjutas Euroopa tööstusettevõtteid, ennekõike Saksamaal.