Ajastu lõpp: Telia paneb Tallinnas suure võrgu kinni

Kuna Eesti mõistes on tegu kõige asustus- ja teenindustihedama piirkonnaga, sulgetakse 3G võrk pealinnas erinevate etappide kaupa nelja päeva jooksul ehk vahemikus 4.–7. septembrini, teatas Telia.

Tallinnast saab ühtlasi neljas piirkond, kus ettevõte oma 3G võrgu sulgeb. Varasemalt on 3G välja lülitatud märtsis Läänemaal, aprillis Rapla- ja Pärnumaal ning mais Harjumaal.

Telia tehnoloogiajuhi Andre Visse kinnitusel alustas ettevõte 3G võrgu sulgemist just nendest piirkondadest, kus on vanemate võrkude nagu 2G ja 3G kasutajate osakaal kõige madalam ning kus on enamus kliente kasutusele võtnud VoLTE toega telefonid, millega saab helistada 4G võrgus.