Venemaa raskendab välismaiste ettevõtete riigist lahkumist

Välismaiste ettevõtete väljaränne Venemaalt algas vahetult pärast seda, kui Venemaa ründas 2022. aasta veebruaris Ukrainat. Mõnedel õnnestus lahkuda kiiresti, kuid teistel on võtnud see kauem aega, kas omaenda aegluse või bürokraatia tõttu.

Mõned välismaised ettevõtted on otsustanud Venemaale jääda, sest nad on suutnud teenida suurt kasumit, kuna konkurendid on turult välja tõrjutud. Näiteks alkohoolsete jookide hiiglane Bacardi teenib Venemaal jätkuvalt märkimisväärset kasumit, hoolimata sellest, et teatas vahetult pärast sõja algust oma kavatsusest riigist lahkuda.