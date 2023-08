Swedbank: Keskpank hakkab ilmselt intressimäärasid langetama tuleval kevadel

Mertsina märkis, et intressimäärad on tugevalt seotud inflatsiooniga, mis panga prognoosi järgi võib euroalal aasta lõpuks langeda isegi alla 3 protsendi. Kuigi Euroopa Keskpank jätkab Swedbanki hinnangul septembris veel oma intressimäärade tõstmist, ei jää intressid kõrgele kauaks, usub Mertsina, tuues välja, et ajalooliselt ei ole kõrged intressimäärad väga kaua püsinud. Seega peaks ECB intressimäära hakkama langetama kevadel ning tegema seda võrdlemisi tempokalt.

See omakorda toob alla pankadevahelise rahaturu intressinäitajat Euribor, mis on tihti ka pankade väljastatavate laenude intressimäärade komponent. «Kui püüda nüüd prognoosida, kui kõrgele võiks Euribor tõusta, siis paraku on niimoodi, et see prognoos ei saa olla väga täpne. Kui jälgida nüüd turgude ootusi ja Euribori futuure, siis kolme kuu Euribor tõuseb selle aasta lõpuks ligi nelja protsendini,» rääkis ökonomist. Kuue kuu euribor oleks sellest veel ligikaudu 0,15 protsendipunkti kõrgem.