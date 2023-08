Online.ee uus omanik: tegeleme klientide muredega nii kiiresti kui võimalik

Kui enamik kasutajaid sai oma meilikontole sisse logida kohe pärast muudatust, siis mõnel kasutajal on sellega seoses muresid, tunnistas Fjordmaili esindaja muret, mida vahendas Telia Eesti pressiesindaja kaudu.

Postimehe palvele olukorda selgitada pole Fjordmail siiani vastanud, ehhki tegime päringu juba kolmapäeval.

Fjordmail Technologiesi tegevjuht Håvard Langmoen kinnitab pressiteates, et kõik online.ee-ga seotud kliendimured jõuavad ettevõtteni läbi tugikanalite ning kõigi muredega tegeleb ettevõtte Eesti klienditeenindus.

«Oleme teadlikud, et online.ee uuele platvormile üleminekuga seoses on tekkinud küsimusi ja tehnilisi muresid, näiteks meilikontole sisselogimine või kontole ligipääs erinevatest seadmetest. Saame kinnitada, et me ei ole teadlikult piiranud klientide juurdepääsu nende kontodele. Teame, kui olulised on meie kasutajate jaoks e-posti kontod ning teeme kõik endast oleneva, et kõik kliendid saaksid nendele juurdepääsu,» ütles Langmoen.

Langmoeni sõnul on ettevõttel Eestis klienditoe meeskond, kellega saab ühendust e-posti teel support@online.ee või veebilehe online.ee kaudu.

«Kuigi tuhanded kliendid on juba abi saanud, on iga uus sisselogimisprobleemiga juhtum liiast. Töötame korraga nii struktuursete lahenduste kui ka üksikjuhtumite kallal. Mõistame täielikult klientide pettumust ja loodame kõik küsimused kiiresti lahendada,» lisas Langmoen.

Kontodele ei pääse ligi ja kirjad on kadunud

Postimees on viimase kahe päeva jooksul suhelnud mitme inimesega, kelle kontole ligipääs on peale omanikuvahetust suletud. Eile teatas üks e-postiteenust kasutav ettevõtja, et pääseb kontole küll ligi, kuid kõik e-kirjad on kustunud.

Telia müügi- ja teenindusüksuse juhi Katre Liiberg selgitas eile, et inimestel on võimalik tulla Telia esindusse, kus nad püüavad probleeme lahendada. «Saame loomulikult aidata oma võimaluste piires ning mõne mure lahendamiseks peame ilmselt ootama ka online.ee uue omaniku ehk Fjordmail Technologies ASi tuge, kuid loodetavasti suudame siiski klientidele abi pakkuda,» märkis Liiberg.