Ettevõtja online.ee kontost: kirjad on kontolt kadunud ja firma tegevus halvatud

Ingeen Transport OÜ juhataja Oleg Rusin ütles Postimehele, et probleemid online.ee kontoga on halvanud tema ettevõtte tegevuse. Ta pääseb küll firma meilikontole sisse, kuid e-kirju saata ei saa ja kõik saabunud kirjad on kustunud. Tarbijakaitse on alustanud juhtumiga seoses järelevalvemenetlust.