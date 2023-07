Metsafirmad: oleme illegaalse Vene puidu kohta palju vihjeid andnud

Henrik Välja sõnas, et liit mõistab illegaalse Venemaa ja Valgevene puiduga skeemitamise hukka.

«Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit (EMPL) on edastanud maksu- ja tolliametile (EMTA) vastavalt info laekumisele informatsiooni sanktsioneeritud vene puitmaterjalide võimalike skeemide ja nende osaliste kohta,» kinnitas Välja.

Kui palju neist vihjetest on reaalselt rikkujate vahelevõtmisega päädinud, Välja aga ei tea – EMTA neile seda öelnud pole. «Sanktsioonide tõhususe tõstmise alased info edastamise ja analüüsikoosolekud EMTA, keskkonnaameti ja EMPLi vahel toimuvad vastavalt vajadusele ja reeglina peale info laekumist,» rääkis Välja.

Illegaalse puidu probleem on Välja sõnul murekoht Eesti puidusektorile tervikuna. «Puitmaterjali import kolmandatest riikidest võimaldab kergemini vältida vineeri dumpinguvastast tollimaksu, kuna kolmandate riikide tarneahaleid on tolliametnikel raskem ja aeganõudvam kontrollida. Dumpinguhinnaga vineer on oluline probleem kogu Euroopa Liidu vineeritootjatele,» rääkis Välja.