Volinik: EL ja Google tahavad vabatahtlikke reegleid AI kohta

«Jõudsime üksmeelele, et me ei saa oodata AI määruse jõustumiseni ja peame tegema koostööd kõigi AI arendajatega, et luua vabatahtlik pakt,» ütles Breton pärast kõnelusi Google'i tegevjuhi Sundar Pichaiga Brüsselis.

Ehkki Euroopa Komisjon esitas ettepaneku AI reguleerimiseks esmalt 2021. aastal, on küsimus muutunud pakilisemaks alates sellest, kui OpenAI avaldas juturoboti ChatGPT.

Euroopa Parlament peaks eelnõule toetust avaldama tuleval kuul, misjärel algavad ametlikud läbirääkimised EL-i 27 liikmesriigiga selle lõpliku versiooni üle.

Euroopa Liit püüab saada esimeseks, kes reguleerib AI kasutuselevõtuga seonduvaid riske.

Breton märkis, et isegi kui EL võtab määruse vastu käesoleva aasta lõpuks, hakkaks see kehtima kõige varem 2025. aastal.

Tehisintellektiga seotud mured on aina paisunud, ulatudes desinformatsioonist autoriõigusteni.

Breton lisas, et tahab vabatahtlikke reeglite osas suhelda «suure hulga asjaosalistega Euroopast ja mujalt».

«Me näeme juba mõndasi üldisemaid reegleid. Paljusid asju saab rakendada ka ilma seaduseta,» ütles ta, tuues näiteks, et AI-genereeritud piltidele saaks lisada märgise, et need on AI toodetud.

EL töötab tehisintellekti reguleerimise kallal. Foto: Piero Nigro

Euroopa Parlamendis arutatav määrus näeb ette keeldu biomeetrilisele jälgimisele, emotsioonide tuvastamisele ja AI juhitud ennetava politseikontrolli süsteemidele.

Samuti nõuaks see täiendavat läbipaistvust AI süsteemidelt nagu ChatGPT ja Midjourney, sealhulgas näiteks kasutaja teavitamist, et sisu on toodetud masina, mitte inimese poolt.

Osa tehnoloogiafirmasid on regulatsioone tervitanud.

OpenAI tegevjuht Sam Altman andis läinud nädalal ütlusi USA senati komiteele ja tegi kongressile üleskutse kehtestada reeglid AI-st lähtuvate ohtude maandamiseks.