Topauto: varem tellitud sõidukeid jõuab nüüd üha enam ka Eestisse

Topauto müügijuhi Janek Eskori sõnul oli uue aasta alguses uute autode tellimusi võrreldes eelmise aastaga vähem, mis on tema hinnangul tingitud peamiselt Euribori kasvust. Küll on aga suurem puuduseaeg mööda saamas, sest eelmisel aastal tellitud sõidukid on hakanud suuremal hulgas Eestisse jõudma ning need saab inimestele üle anda. Autode hinnad on aasta alguses taaskord pisut kerkinud sõltuvalt tehaste hinnakirjadest, teatas Topauto.

Mitmed automüüja kliendid on aga huvi tundnud, kuidas hakkab kavandatav automaks ning käibemaksu tõus edaspidi autoturgu kujundama. «Automaksust ei tea keegi veel midagi, seega spekuleerida pole mõtet, milliste autode hinda see enim kergitama hakkab. Küll on aga selge, et järgmise aasta 1. jaanuarist tõuseb käibemaksumäär 2 protsendipunkti võrra ning see hakkab kajastuma ka sõidukite hinnas. Autod on maksustatud käibemaksuga ning kui täna lisandub kehtiva seaduse kohaselt hinnale 20 protsenti käibemaksu, siis alatest uuest aastast 22 protsenti,» märkis Eskor.

Tulenevalt soovitab Eskor uue auto ostmisest huvitatud inimestel müügisalonge külastada ning endale sõiduk ära tellida, sest sõidukite eeldatav tarneaeg on täna kuus kuni üheksa kuud, aga võib olla sõltuvalt automargist ja -mudelist ka vähem. Kuna kauba eest käibemaksu tasumine toimub tehingu lõpetamisel ehk siis, kui tellitud sõiduk on kliendile üle antud, on veel hea võimalus enne uue käibemaksumäära rakendumist enda uus auto kätte saada.

Kuigi automaksu täpne sisu ei ole selge, peaks see teenima rohereformi eesmärki ning suunama inimesi kasutama säästlikumaid sõidukeid. «Meil on juba olnud kliente, kes on automaksu teemast tõukununa tulnud vaatama endale uut vähem saastavat autot, mis oleks hübriidmootoriga ja väiksema süsinikdioksiidi emissiooniga,» tõi müügijuht välja.