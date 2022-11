Algab 5G konkursi enampakkumine sagedusalas 694–790 MHz

«5G tehnoloogia levik Eestis edendab innovatsiooni, hoogustab uudsete lahenduste kasutuselevõtmist ja parendab kohalike ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet. See aitab teha tööd targemalt ja loob täiendavaid võimalusi protsesside automatiseerimiseks ning digitaliseerimiseks, mis kasvatab lisandväärtust ja tugevdab Eesti majandust. Ühtlasi kaasneb 5G tehnoloogiaga väga kõrgel tasemel kasutajakogemus, mis võimaldab Eesti inimestel nautida teenuseid veelgi mugavamalt,» ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan.

5. septembril välja kuulutatud 5G konkursile sagedusalas 700 MHz laekus kokku kolm avaldust. Uue põlvkonna sidevõrku soovivad välja ehitama hakata Elisa Eesti AS, Tele2 Eesti AS ja Telia Eesti AS.