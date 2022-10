Gaasiliit: Eestil peab olema tagatud eelistatud ligipääs Soome terminalile

«Kui eile sai esimest korda avalikult välja hääldatud, et soomlaste renditud LNG-laev Eestisse ei tule, siis täna on aeg astuda ka järgmine samm ja öelda, et mitte ühtegi LNG-laeva see talv Paldiskisse tõenäoliselt ei jõua. Kevadisest sajaprotsendilisest tõenäosusest on tänaseks alles jäänud vaid mõned protsendid,» märkis Eesti Gaasiliidu tegevjuht Heiko Heitur.

«Oleme sügavas sügises ja ajaaken mõne teise laeva rentimiseks 50 päeva enne sadama valmimist on tänaseks sulgunud. Kui ujuvterminali haalamiskai ja gaasitankeri vahele ei tule, siis sisuliselt tähendab see, et vastupidiselt valitsuse eelnevatele otsustele ja koalitsioonilepingus kirjas olevale jääb LNG vastuvõtuvõimekus Paldiskisse käesoleva aasta sügiseks loomata,» sõnas Heitur.

«Sellises olukorras peame täna Soome terminali kasutustingimused väga täpselt paika panema ning välistama kokkulepetest taganemisvõimalused nagu see kaks korda on juba juhtunud – 2014. aastal jätsid soomlased terminali ehitamata ning nüüd taganesid laeva Paldiskisse toomisest. Lisaks majandusministrile ootab gaasiturg selles protsessis varustuskindluse vastutaja ja terminali projektijuhi Eleringi nähtavat panust ja tuletab süsteemihaldurile meelde, et «meie» tähendab ikka Eestit, mitte Soomet,» lisas Heitur.