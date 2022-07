Kaupmees: Eesti kütuseturul pole kümme aastat normaalset konkurentsi olnud

Kaupmehe sõnul on väga raske mõista, kuidas tanklaketid nii sarnase sammuga hindasid kujundavad. «Kui vaadata suurklientidele tehtavaid allahindlusi, siis on ruumi julgelt paarkümmend senti, mis näitab, et tavainimeselt küsitav marginaal on ikka väga kõrge ja tegelikult konkurents ei toimi,» ütles Lauring.

«Teistes riikides on nii kettide kui jaamade hindade vahel olulised erinevused. Eestis on hinnad aga kõikjal ühtemoodi kallid ja kahjuks pakub meie kütuseturule praktiliselt ainsat konkurentsi Läti,» lisas Lauring.

Lauringu sõnul konkurentsiamet kindlasti jälgibki tanklakette, aga kartell on tema hinnangul väga varjatud kuritegevuse vorm, mida on raske tuvastada. «Piisaks lihtsalt sellest, kui kettide vahel on arusaam, et ükski suurtest ei hakka omavahel hinnaga võistlema,» ütles Lauring, kelle hinnangul on kaubandust laiemalt vaadates tegu anomaalse olukorraga.