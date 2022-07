Kütusefirmade vastulause Raivo Varele: kartellisüüdistust kontrolligu konkurentsiamet

«Kahetsusväärselt on viimasel ajal avalikkuses väljendatud põhjendamatuid ja karme süüdistusi Eesti kütuseturu konkurentsisituatsiooni kohta. Kahjuks viib selline teemapüstitus fookuse ära oluliselt – Eesti kütusetarbijad peavad kandma Euroopa Liidu ühte kõige kõrgemat maksukoormat mootoribensiinile. Maksu- ja Tolliameti müügiinfo näitab, et just vaesemate piirkondade elanikud kannatavad selle all proportsionaalselt rohkem – riigi otsustamatus mõjutab seega negatiivselt Eesti maapiirkonna inimeste konkurentsivõimet ja toimetulekut,» kirjutas ühingu juht Mart Raamat.