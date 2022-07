Vare: kütuseaktsiisi ei saa langetada, sest Eesti kütuseturul on kartell

Inflatsiooni leevendamiseks sobivad kiirmeetmed on Vare sõnul enam-vähem teada. «Neid on kahte liiki – kas maksuleevendused või mingisugused toetused, soovitavalt sihitis- mitte laustoetused. Need eeldavad vastava otsuse vastuvõtmist. Sihitistoetuste puhul tuleb tõenäoliselt kasutada massiivsemalt kohalike omavalitsuste võimekust. Seda tsentraalselt teha ei saa, aga maksuleevendusi saab teha loomulikult tsentraalselt. Maksuleevendused omakorda jagunevad kaheks. Need on siis kütusega seotud leevendused ja toiduainetega seotud leevendused. Toiduainetega seotud leevendustest on sisuliselt ainult üks asi, mida annaks teha – see on käibemaksu ajutine alandamine. Seda võib teha seaduses otsusega niimoodi, et käibemaksu alandus kehtib ainult mingi kuupäevani. Kuna agraarturul ja toiduainetetööstuses kestab kriis poolteist aastat ehk siis prognoosi järgi järgmisse kevadesse -suvesse välja, siis see võikski ajaline piir olla. See on teostatav ja aitab vältida ka seda hirmu, mis praegu on vastuargument number üks, et ärme ajutiselt meedet tee, sest see ajutine muutub alaliseks,» rääkis Vare.