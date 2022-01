Uuring ⟩ Elektritarbimise kärpimisele mõtlevad pooled Eesti elanikud

Elektritarbimist kavatseb piirata 49% küsitletutest, kuid 39% märgib, et neil puudub vajadus või võimalus midagi teha. Elektri börsipaketi vahetamise fikseeritud hinnaga paketi vastu on võtnud plaani 13% ning 10% mõtleb päikesepaneelide paigaldamisele.

Kõige vähem nimetavad elektritarbimise kärpimist Lääne-Eesti (43%) ning Harjumaa (44%) elanikud. Kuni 350-eurose netosissetulekuga inimestest mõtleb 56% väiksemale elektritarbimisele, kuid ka enam kui 1500-eurose kuusissetulekuga vastajate seas on see näitaja 47%.

«Tarbimise piiramine on kõige kiirem samm, mida inimesed saavad astuda, kuid pikas perspektiivis ei ole see kindlasti lahendus. Nagu näha kavatsevad paljud jätkata ka vanaviisi – olgu põhjuseks fikseeritud elektrileping või siis vältimatud vajadused, mis ei luba tarbimist kärpida,» ütles SEB eraklientide segmendi müügijuht Evelin Koplimäe.

Küsimuses, kus sai valida mitu vastusevarianti, mainiti veel, et 8% kavatseb vähendada gaasitarbimist ning 4% vahetada gaasi börsipaketi fikseeritud hinna vastu.

Energiatõhusama kodu ostule mõtleb 3% küsitletutest. SEB uuringu põhjal valitaks energiatõhusam eluase eelkõige madalamate kodukulude pärast (72%). Teised olulised põhjused on keskkonnasõbralikkus (15%) ning elamu kõrgem väärtus pikas perspektiivis (8%).

«Uue kodu ostmine ei toimu üleöö, kuid huvi energiatõhusate eluasemete vastu on tõusuteel, sest see on üks võimalus vähendada energiahindade šokkide mõju pikas perspektiivis,» märkis Koplimäe.