UUS REKORD ⟩ Elektri börsihind ületab homme 160 euro piiri

Ka Lätis ja Leedus on päeva keskmine elektrihind homme 160,38 eurot. Soomes saab elektrit natuke odavamalt: sealne kolmapäevane börsihind on 138,62 eurot megavatt-tunni kohta.

Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster sõnas Postimehele, et Soomes on hind odavam ülekandevõimsuse puudujäägi tõttu. «Naaberpiirkondades saab hind olla erinev vaid juhul, kui olemasolevatest ühendusvõimsusest jääb puudu. Ehk praeguse tootmise ja tarbimise struktuuri juures tahaks Soomest Eestisse tulla enam elektrit, kui on ülekandevõimsusi. Teisipäevast kolmapäeva õhtupoolikuni on EstLink 1 ka varem kavandatud hoolduses. Hooldustööd toimuvad Soome poolel. Hinda Baltikumis mõjutab ka hind Rootsis, mis on kahes piirkonnas samuti kõrge.»