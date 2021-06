FOTOD ⟩ Postimehe vana maja lammutamine: Fausto hakkab 17-korruselist büroohoonet ehitama

Ta lisas, et täiesti uue ilme saavad hoone fassaadid ja siselahendused ning majale ehitatakse peale kaks klaasist lisakorrust. Maja muudetakse keskkonnasäästlikumaks ning välja vahetakse tehnilised lahendused, isolatsiooni-, kütte- ja ventilatsioonisüsteemid. Samuti on planeeritud tõukerataste laadimispunktid ning jalgrattaparklad koos riietusruumidega. Hoone esimesele, klaasfassaadiga korrusele tulevad kohvikud ja restoranid.

17-korruseline Maakri Hub toob ärikinnisvara turule ka 10 000 ruutmeetrit büroopinda. Uus Maa Ärikinnisvara OÜ maakler Aira Veelmaa, kes tegeleb Maakri Hubi büroopindade vahendamisega, kinnitas, et nõudlus südalinna büroopindade vastu on endiselt suur.

«Vaatamata sellele, et üle aasta on suur osa ettevõtteid olnud kodukontorites, on sel aastal südalinnas valmivad uued büroohooned suures osas üürilepingutega kaetud juba enne ehitustööde lõppu. Julgeme prognoosida, et koroonaolukorra leevenedes huvi uute büroopindade vastu pigem kasvab,» kommenteeris Veelmaa.