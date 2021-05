FOTOD ⟩ Naabrite poolt põlatud Belavia maandus Tallinna lennujaamas

Meie lähinaabrid Läti, Leedu, Soome ja Rootsi on kõik keelanud Valgevene riiklikul lennufirmal enda territooriumil maanduda.

Eesti pole aga iseseisvalt maandumiskeeldu kehtestanud ja ootab otsust Euroopa tasandilt. See aga viibib, sest keelu rakendumiseks on vaja Euroopa Liidu Nõukogu otsust. «Belavia saab lennata seni, kuni tuleb oodatud sanktsioonidekava Valgevene kohta,» ütles Eesti majandus- ja taristuminister Taavi Aas üleeile.

Kui eile tuli uudis , et Prantsusmaa keelas Valgevene lennukil ka enda õhuruumi sisenemise, siis Läti nii resoluutne ei ole. Minski–Tallinna lend kasutas täna Eestisse jõudmiseks just Läti õhuruumi.

Peale Eesti lendas Belavia Euroopa Liidu riikidest ka täna Küprosele Larnacale. Kõik muud tänased lennud Euroopa Liitu on tühistatud.

Eurosaadik Urmas Paet väljendas Eesti valikute üle pahameelt. «Ja ka täna, neljapäeval maandub poole tunni pärast Tallinnas Belavia lend Minskist. Eesti ja Küpros on ainukesed ELi riigid, kuhu täna Valgevene riiklik lennuettevõte veel lennata saab. Teised ELi riigid on Belavia riiki lubamise keelanud. Vajalik oleks selgitus, miks Eesti ei hooli aga nüüd isegi Euroopa Ülemkogu esmaspäevasest põhimõttelisest otsusest, rääkimata sellest, et mõistetaks pühapäevase Lukašenko režiimi poolt teostatud riikliku terrorismiakti tõsidust,» kirjutas Paet.