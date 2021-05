Aas: piirangud võtsid aega, kuna tegemist ei ole lennundusohutuse küsimusega

«Eesti keelab Belavial Eesti lennujaamadesse lendamise. Otsust on oodata täna pärastlõunal. Piirangud on võtnud aega, kuna tegemist ei ole lennundusohutuse, vaid rahvusvaheliste suhete ja poliitika küsimusega. Paljud liikmesriigid on juba piirangud teinud, aga ka nendega on esinenud probleeme. Näiteks Rootsi keelu on Belavia vaidlustanud ning sarnaseid muresid on ka teiste liikmesriikide piirangutega,» selgitas Aas.