Lausanne'i juhtimise arendamise instituudi (IMD) koostatud rahvusvahelise konkurentsivõime edetabelis platseerus Eesti 69 riigi seas tänavu 33. kohale. Eesti hoidis mullust kohta, kuid jõuliselt on tõusnud Läti ja Leedu. Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo (RE) kinnitas raportit kommenteerides, et konkurentsivõime tõstmine on valitsuse üks peamisi prioriteete.