KONKURENTSIVÕIME EDETABEL Eesti tammub paigal, Leedu ja Läti rebivad eest

Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Peeter Raudsepp avaldas tulemusi kommenteerides tunnustust Eesti ettevõtjatele, kelle raske töö tulemusena on Eesti positsioon äritegevuse efektiivsuse faktorvaldkonnas tõusnud. «Vaadeldes konkurentsipositsioone eraldi faktorite lõikes, näeme, et Eesti positsioon on langenud nii majanduse seisundi kui ka valitsuse tõhususe faktorvaldkonnas, samaks on jäänud infrastruktuuri näitaja. Ainus tõus leidis aset äritegevuse efektiivsuse faktorvaldkonnas, mis kinnitab, et meie inimeste väärtushinnangud on kõrged ja ettevõtted on keerulistel aegadel hästi juhitud,» sõnas ta.