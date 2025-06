2025. aasta alguseks kahanes väärtus veelgi ulatudes sel ajal vaid 13 miljoni eurole. Tänaseks on tarkvara taas müüki pandud ning hind jällegi vähenenud, olles nüüd vaid 11 miljonit eurot.

Millega on tegu?

Eurora Solutions OÜ tarkvara tooteks on tollitehnoloogia platvorm, mis on suunatud piiri-ja regioonide üleselt tegutsevatele e-kaubamajadele, logistika-ja postiettevõtetele ning ka maksu- ja tolliasutustele.

B2B platvorm muudab maksud, nõuetele vastavuse kontrolli ja tagamise ning muud tolliteenused automaatseks, määrates lihtsa API integreerimise teel e-kaubanduse toodetele õige harmoneeritud süsteemi (HS) koodi, arvutab välja täpsed käibe- ja tollimaksu summad ning loob EL-I tollimaksu ja teiste maksude jaoks elektroonilisi deklaratsioone. Tootel on mitmed liidesed ja lisateenuste võimalused. Andmed, millega on masinõppe mudelit treenitud on pärit üle maailma, sh. Aasiast.