Kuid septembris teatas firma ligemale saja töötaja koondamisest, andis sisse pankrotiavalduse ega taha sugugi rääkida sellest, kuidas need 40 miljonit vähem kui pooleteise aastaga põhjalikult läbi löödi.

​Eurora tegemistega kursis olevad inimesed ütlesid, et ohumärke nähti alles tänavu augustis – allikate sõnul teatas firma siis keskmisest suuremat palka saavatele töötajatele, et ettevõttel pole raha, et palk korraga välja maksta. Mõni nädal hiljem toimus ettevõttes salamisi juhivahetus ja kohtusse saadeti pankrotiavaldus. Seega ähvardab pankrot firmat, mida napilt poolteist aastat tagasi taevani kiideti ja mille kontoris ministrid hea meelega end näitamas käisid.