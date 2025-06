Coop Panga juhi kohusetäitjana asus ametisse Heikko Mäe

Panga nõukogul on käimas uue juhatuse esimehe otsingud. Uue juhi nimi tehakse teatavaks niipea, kui valik on kinnitatud, eeldatavasti toimub see hiljemalt oktoobris. Nõukogu esimees Rainer Rohtla ütles, et Coop Panga juhi vahetus otsustati aegsasti ette võtta, kuna pank on 2026. aastal jõudmas esimese strateegiaperioodi lõppu.