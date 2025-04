Coop Panga juht lahkub ootamatult ametist

Nõukogu esimees Rainer Rohtla tänas Margus Rinki tema panuse eest Coop Panga üles ehitamisel ja kiirele kasvule juhtimisel. «Margus on suure intensiivsuse ja pühendumisega panustanud Coop Panka alates selle asutamisest 2017. aastal. Kaheksa aastaga on pank saanud Marguse juhtimisel oluliseks turuosaliseks Eesti pangandusturul, kasvatanud turuosa 1%-lt 6%-le, panga aktsiad on noteeritud Tallinna börsil, oleme tõusnud klientide poolt enim soovitatud pangaks Eestis. Oleme jõudmas 2026. aastal panga esimese strateegiaperioodi lõppu. Sellest tulenevalt on õige, et järgmise perioodi strateegia paneb kokku juba uus juht, kelle ülesandeks saab olema ka strateegia ellu viimine,» lausus Rohtla.

Margus Rink märkis, et Coop Panga üles ehitamine on nõudnud suurt tööd aga pakkunud samal ajal ka suurepäraseid emotsioone. «Tänan Coop Panka mulle antud võimaluse eest. Kindlasti on see kaheksa aastat olnud minu senise töise elu kõige võimsam sõit. Olen alati endale teadvustanud, et minu ajaaken Coop Panga juhina on maksimaalselt kümme aastat ehk esimese strateegiaperioodi lõpuni. Pean igati õigeks nõukogu soovi asuda otsima Coop Pangale uut juhti, kelle eestvedamisel kujundada panga edasine strateegia ning viia see ellu,» lausus Rink.