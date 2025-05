Prisma: andke teada, kui mujal on soodsamad jäätised

Tegemist on Prisma hinnapoliitika loogilise jätkuga – esimesena langetati hindu imikuhooldustoodetel, seejärel lemmikloomakaupade kategoorias. Prisma on Eesti jaeturul üks väheseid kauplusekette, mis lähtub Everyday Low Price (EDLP, eesti keeles: igapäevaselt soodne hind) strateegiast – see tähendab, et hindu hoitakse püsivalt madalal sõltumata kampaaniaperioodidest.

«Turuandmed ja tarbijakäitumise trendid näitavad, et soojade ilmadega kasvab järsult nii jäätise kui ka karastusjookide tarbimine,» selgitas Prisma sortimendi- ja hankedirektor Kaimo Niitaru. «Soovime tagada, et just need tooted oleksid kättesaadavad kõigile, sõltumata sissetulekust.» Statistika kinnitab tarbijakäitumise hooajalisust: näiteks 2023. aasta 1. mail, kui oli erakordselt soe ilm, kasvas jäätiste müük eelmise aasta sama kuupäevaga võrreldes 43 protsenti.

Postimees kirjutas apriilis , et Prisma otsustas langetada erinevatel tootegruppidel hindu 16–50 protsenti. Kaupluseketi teatel on tarbijate kindlus vähenenud ja see on langetanud nende müüginumbreid.

Prisma Peremarketi juhatuse esimees Ilkka Alarotu ütles, et Eestis oli ligi kolmeaastane majanduslangus, mis käis käsikäes üldise hinnatõusuga ning seetõttu on tarbijate olukord halvenenud. Majanduslangus on nüüdseks lõppenud, kuid tarbijate olukorra paranemist Alarotu sõnul veel kuskilt ei paista. «Turul on halvad ajad, on palju ebakindlust,» lausus Alarotu . Tema sõnul ostavad kliendid järjest vähem toitu ja soodsamaid tooteid, sest neil on majanduslikult raske.