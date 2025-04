Galerii Prisma langetab ostude vähenemise tõttu hindu

Prisma Peremarketi tõdeb uuringutele viidates, et Eesti tarbijate kindlustunne on madal ning vähenenud on ka inimeste ostud Prismast. Seetõttu otsustas kauplusekett langetada erinevatel tootegruppidel hindu 16–50 protsenti. Selle nädala alguses langetati esimesena beebitoidu ja mähkmete hindu.