«Register on vajalik, et laenuandjad saaksid täpsemalt hinnata kliendi võimet laenu tagasi maksta, aga sageli on sellest abi oma kohustuste üle arvepidamiseks ka inimestel endil. Kokkuvõttes aitab see ennetada ülelaenamist,» ütles rahandusminister Jürgen Ligi.