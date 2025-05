Valitsus soovib luua registri, kus on näha inimeste laenud

«Register on vajalik, et laenuandjad saaksid täpsemalt hinnata kliendi võimet laenu tagasi maksta, aga sageli on sellest abi oma kohustuste üle arvepidamiseks ka inimestel endil. Kokkuvõttes aitab see ennetada ülelaenamist,» ütles rahandusminister Jürgen Ligi.

Liigne laenamine ja üle jõu käivate kohustuste võtmine on Eestis probleem. Seda näitavad nii eri uuringud kui statistika. Inimesed jäävad hätta just väiksemate tarbimislaenude tagasimaksmisega, mille on andnud mitte-pankadest krediidiandjad. 2024. aasta lõpu seisuga oli selliste krediidiandjate maksetähtaja ületanud lepinguid ca 47 000, teatab rahandusministeerium.

Laenuandjad peavad laenu andes lähtuma vastustundliku laenamise põhimõttest ja vaatama üle laenu taotleja kõik senised finantskohustused, aga praktikas see nii lihtne pole, sest puudub juurdepääs teiste teenusepakkujate antud laenudele, liisingutele jms.

Inimesel endal on küll kohustus seesugune info laenuandjale esitada, kuid alati seda ei tehta. Võlanõustajad on samuti välja toonud, et nende juurde jõudnud inimesed isegi ei tea, millised täpselt nende kohustused on.

Laenud peavad kiiresti registrisse jõudma

Eelnõu võimaldab Eestisse luua krediiditeaberegistri, kuhu kõik laenuandjad peavad esitama info väljastatud laenude kohta. Iga uus laen või lepingumuudatus peab registrisse jõudma 24 tunni jooksul.

Nii tekib tervikpilt isiku laenukoormusest, mida saab kasutada ka inimene ise. Enne uue laenu väljastamist peab laenuandja registrisse päringu tegema, et usaldusväärsetele andmetele tuginedes hinnata inimese võimet laen tagasi maksta. Inimesele tekib juurde ka võimalus lasta endale registris määrata laenukeeld, teatab ministeerium.

Registrit hakkab pidama konkursiga valitud erasektori ettevõtja, kelle tegevusele on seatud ranged reeglid ja nõuded. Igast registrisse tehtud päringust jääb maha elektrooniline jälg ja inimene saab vaadata, kes on tema kohta päringuid teinud.