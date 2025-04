Tarbijad said petta, aga äri kestab: Mood Tallinn naasis uues kuues

Vaatamata varasemale hoiatusele tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametilt (TTJA), on e-pood Mood Tallinn taas aktiivne – seekord uue veebiaadressi ja Facebooki lehe all. Endiselt meelitab see kliente suurte allahindluste ja tasuta saatmise lubadustega, kuid ohvrid toovad välja, et nad on saanud kauba, milles kasutatud materjalid on odavad ja ebakvaliteetsed ning meeldib või ei meeldi – rahast jäävad niikuinii ilma.