Endine restoraniomanik hakkas maakleriks: helistan igal nädalal 50 omanikule

Laigu (33) lõpetas enda restorani tegevuse 2023. aastal. Toona tunnistas ta Postimehele , et tegi ettevõtte juhtimisel vigu, mida tagantjärele analüüsides oleks saanud vältida. Tal sõnas, et tal on kahju, et ta ei suutnud teha õigel ajal raskeid otsuseid, näiteks mõned inimesed talvehooajal koondada või juba sügisel nende töötunde vähendada.

Ligi kaks aastat hiljem Postimehega kohtudes raputab ta endale taas tuhka pähe, kuid teatab rõõmsameelselt, et on vigadest omad järeldused teinud. «Oasis oli minu unistuse projekt. Unistasin kümme aastat tagasi, et mul on oma restoran. Tahtsin, et see oleks multifunktsionaalne kogukonna keskus, kuhu inimesed ei tuleks kokku ainult söögi pärast,» sõnab ta.