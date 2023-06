Peagi suletava restorani omanik tunnistab vigu: ma ei suutnud teha õigel ajal raskeid otsuseid

Restorani ja vegantoodete poe omanik ja tegevjuht Toomas Laigu (31) tunnistab Postimehele, et on teinud ettevõtte juhtimisel vigu, mida tagantjärele analüüsides oleks saanud vältida. Tal on kahju, et restoran ei suutnud teha õigel ajal raskeid otsuseid, näiteks mõned inimesed talvehooajal koondada või juba sügisel nende töötunde vähendada.

Ta selgitab, et restoraniäris tuleb enamik aastasest käibest suvekuudel. Eelmisel suvel läks restoranil hästi. «Suvi oli väga kasumlik,» sõnab Laigu. Ta lisab, et suvel oli võimalik teenida kasumit 10 000 kuni 20 000 eurot.

Laigu postitas eelmise nädala lõpus restorani Facebooki kontole video, kus teavitas otsusest restoran sulgeda ja ütles, et on kehv ärimees. «Isegi naine nõustus,» ütles Laigu videos.

Oma osa sulgemisotsusel on ka majanduslangusel. «Kui praegu vaadata majandust, siis esimene koht, kust inimesed tõmbavad koomale, on väljas söömine ja joomine. Inimesed teevad endale lõuna kaasa, isegi siis, kui see on üks euro odavam,» ütleb Laigu.

Loodab võlad tasuda

«Võlad on läinud liiga suureks ja seega tuli teha ühiselt otsus, et see asi siin kokku pakkida,» lausub Laigu. Ta möönab, et võlgu ollakse oma töötajatele, kaubatarnijatele, üürileandjale ja maksuametile.