Automüüja: vaba turg reguleerib elektrilaadijate taristut piisavalt

«Täiselektrilised autod moodustavad Eesti uute autode müügist suurusjärgus 5–6 protsenti. Seda me kindlasti tunnetame, et laetavate hübriidide ja elektriautode vastu on huvi ajas suurenenud, aga see trend ei ole plahvatuslik ja niivõrd suur, et see õigustaks energiatõhususe direktiivi kirjutatud laadimiskohtadega seotud eesmärki. Kasutan ka ise iga päev elektriautot ja Eestis praegu täielikult turumajanduse baasil loodud laadimisvõrk on selle auto kasutamiseks täiesti piisav,» selgitas Kaasik.