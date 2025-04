Euroopa Liidu hoonete energiatõhususe 2024. aasta kevadel uuendatud direktiivi üks alaeesmärk on aidata kaasa elektriautode laialdasemale levikule ja direktiiv kohustab kõiki liikmesriike tagama, et mitteeluhoonete parklates, kus on rohkem kui 20 autoparkimiskohta, tehakse 50 protsendi kohtade jaoks eelkaabeldus, kirjutab ERR .

«Eestis on kaubandushooneid üle tuhande, keda see teema puudutab. Kui täita miinimumnõuded, teha eelkaabeldus, panna laadijad paika ja tugevdada vajadusel elektrivõrku, siis kulu on 500 miljonit kuni kaks miljardit eurot, me räägime meeletult suurtest summadest,» ütles Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil.