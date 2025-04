Kliimaministeerium parklate uuest nõudest: peame selle vajalikkuse üle vaatama

Postimees kirjutas teisipäeval, et kaupmehed on ärevil eelmisel aastal vastu võetud Euroopa Liidu energiatõhususe direktiivi tagajärgede pärast: nimelt peavad 2027. aastaks olema pooled poodide parklakohad eelkaabeldatud, teadmata, kas need kaablid kunagi üldse päriselt kasutust leiavad.