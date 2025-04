Kolm põhjust, miks anda töötajale rohkem vabadust

«Mul ei ole häid ideid», «ütle, mida sina teeks», «kuidas on õige?». Sageli jääme oma töös kinni fikseeritud käitumismallidesse, mis pärsivad seda, kuidas mõtleme ja tegutseme, eriti kui organisatsioonis kehtib kuldreegel, et vanad head lahendused on need kõikse paremad – miks muuta ja ise muutuda? Nii on oht jääda mõttemugavustesse ja uusi lahendusi ei sünni. Sama kehtib ka situatsioonis, kui tiimis valitseb mentaliteet, et juht on kõige arukam inimene toas.