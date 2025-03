«Kõige banaalsem näide, mida ettevõtjad ütlevad, et maksu- ja tolliamet teab senditäpsusega, palju ma palka maksan. Mõne kuu pärast statistikaamet küsib, palun andke oma palgaandmed,» lausus Keldo ja lisas, et ministeerium on käivitanud katseprojekti kahe raamatupidamistarkvaraga, kuidas maksu- ja tolliameti ja statistikaameti andmeid standardiseerida. Keldo sõnul võtab see kaks aastat aega.

Keldo ütles eelmise aasta oktoobris valitsuse pressikonverentsil, et riik võiks välistööjõu kvooti poole võrra tõsta. See tähendaks kvoodi tõstmist praeguselt 0,1 protsendilt 0,2 protsendini rahvastikust.

Ettevõtjatega suheldes ütlevad kõik ühest suust, et esimene eelistus on vajalikud töötajad palgata Eestist, sest siis pole vaja tegeleda liigse paberimajandusega, suhelda julgeolekuasutustega ja tegeleda inimese sisseseadmisega. Mure on aga selles, et Eesti tööturul on struktuurne tööjõupuudus, mis tähendab seda, et meie oma inimestest jääb teatud valdkondades lihtsalt puudu. Seda kinnitavad teaduslikud uuringud ja raportid, Eesti ettevõtjad, kirjutas Keldo.