Minister Erkki Keldo: Eestisse võiks lubada poole rohkem välistööjõudu

Samuti leiab Keldo, et vähendada võiks välistööjõu kvoodi valdkondlikku «eelbroneeringut». «Täna on kvoot niimoodi, et see on küll 1300, aga see on eelbroneeritud erinevatele valdkondadele. Ma pigem näen, et ei peaks olema nii palju eelbroneeringut. Võib-olla mingis mahus, aga pigem on see ju vajaduspõhine. Kui ettevõtjal on päriselt vajadus välistööjõudu saada, siis tal oleks seal ka see koht olemas,» rääkis majandus- ja tööstusminister.