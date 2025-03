Kütusefirma: arusaamatu, miks riik lasi nõuded rikkunud Olerexil edasi tegutseda

Vaht sõnas, et riigiametid ei menetlenud Olerexi rikkumisi piisavalt põhjalikult, ehhki nad pöörasid sellele korduvalt asutuste tähelepanu. «Oleme korduvalt ja korduvalt pöördunud erinevate riigiasutuste poole,» ütles Vaht. Näiteks keskonnamet jättis Vahti sõnul menetlemata Olerexi rikkumise biolisandiga vedelkütuse osas. Praeguseks on see juhtum jõudnud kohtusse valeandemete esitamise asjus, kirjeldas Vaht.