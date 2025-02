Prokuratuur saatis kohtusse Olerexi ja selle juhatuse liikme süüdistuse

Majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokurör Gerd Raudsepp ütles, et süüdistuse järgi oli valeandmete esitamise eesmärk jätta mulje, justkui Olerex oleks täitnud 2022. aasta biokütuse osakaalu kohustuse. «Prokuratuuri hinnangul näitavad kriminaalmenetluses kogutud tõendid, et Olerex sai juba enne 2022. aasta lõppu teada, et tankeril saabub Eestisse tavaline diislikütus. Sellest hoolimata esitas ettevõte saabunud kütuse kohta 2023. aasta jaanuaris süüdistuse järgi valeandmeid, mille tulemusel sai Olerex rahalist kasu, sest vabanes seeläbi biokütuse osakaalu nõude täitmiseks vajalikest väljaminekutest. Prokuratuuri hinnangul on vältimatu, et süüdistusele ja tõenditele annaks hinnangu kohus,» lisas Raudsepp.