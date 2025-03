Personalijuht: pidutsemise eksponeerimine võib halvasti lõppeda

Personalijuhid teevad taustakontrolli ja kui inimene on kuskil silma paistnud millegagi, mis ei ole konkreetse ametikoha jaoks sobilik, siis paraku jääb kandidaat, kellel on korralik CV, kahjuks kõrvale. «Näiteks oma liigse pidutsemise eksponeerimine sotsiaalmeedias,» tõi personalijuht välja.

Noorte jaoks on oluline läbi mõelda, millises valdkonnas nad tahaksid ennast proovile panna, kas see töökoht pakub huvi ja on motiveeriv, märkis ta.