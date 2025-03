Maja teisel korrusel on moodne jõusaal, kus paiknevad velotrenažöör ja mitu suurt jõumasinat. Kuna ettevõtte tegevus kasvab kiirelt ja majas on tekkinud ruumipuudus, on Kutan sellest teinud oma ajutise kabineti, kus ta töötab ja koosolekuid peab. Iconfit kolib peagi märksa suurematesse ruumidesse ning siis saavad töötajad taas vabalt jõusaali kasutada.