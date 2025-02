Mihhail Kõlvarti õiguskantsleri teatest: Keskerakonna kaebused automaksu vastu on juba kohtus

«Keskerakond pöördus juba augustis õiguskantsleri poole samasisuliste argumentide ja tähelepanekutega, kuid too hetk õiguskantsler vastuolusid ei näinud. Seetõttu Keskerakond pöördus samadel alustel automaksu vaidlustamiseks halduskohtusse, kuna puuetega inimesed ja lasterikkad pered on pandud ebavõrdsesse olukorda, kus nad on automaksu tõttu sunnitud hädavajalikust sõiduvahendist loobuma,» lausus Kõlvart.

Nüüd toob õiguskantsler oma pöördumises välja samad asjaolud ning toonitab, et põhiseadus kohustab lasterikaste perede ja puuetega inimeste eest eriliselt hoolt kandma ning erandite puudumine võib tekitada põhiseadusvastase olukorra. Lisaks rõhutab õiguskantsler, et halduskohus võib algatada põhiseaduslikkuse järelevalve. «Juhin tähelepanu, et halduskohtus ongi praegu kaks Keskerakonna automaksu kaebust, mille puhul võib halduskohus vastuolu põhiseadusega leida,» täpsustas Kõlvart.

Keskerakonna juhi sõnul on valitsus automaksu kehtestades ignoreerinud põhimõtet, et koormis ei tohiks olla nii suur, et inimene on sunnitud talle olulisest varast varamaksu tõttu loobuma. «Maapiirkondade elanike, puuetega inimeste ja lasterikaste perede jaoks on auto hädavajalik transpordivahend, mistõttu nende toimetulek ning liikuvus on automaksu tõttu üha rohkem pärsitud. Keskerakond kindlasti jätkab võitlust automaksu vastu, kuna see on ebaõiglane,» kinnitas Kõlvart.

Õiguskantsler Ülle Madise teatas täna, et automaks on tema hinnangul põhiseadusega vastuolus ja ta esitas riigikogule ettepaneku muudatuseks. Madisele teeb eelkõige muret, et auto hävimise korral peavad inimesed ikkagi maksu maksma, kuid ta viitab ka teistele probleemele, näiteks lasterikaste perede perede väärtustamisele.