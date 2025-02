Milline on õiglane ja ühiskonna liikmetele jõukohane maksusüsteem, otsustab riigikogu. Üldkehtivat reeglit maksusüsteemi õigluse või Eesti arengu seisukohalt kasulikkuse hindamiseks ei ole. Seesugused hinnangud sõltuvad maailmavaatest ja huvidest. Seepärast on maksude vaidlustamine põhiseaduslikkuse järelevalve korras piiratud. Ka riigikohus on kinnitanud, et riigikogul on maksusüsteemi kujundamisel avar otsustusruum. See otsustusruum ei ole siiski piirideta: omandiõigust, kodule erilise tähenduse omistamist, lasterikaste perede väärtustamist, puuetega inimeste toetamist ja teisi põhiseaduse sätteid tuleb arvestada. Põhiõiguste ja kaitstavate väärtustega arvestamist saab põhiseaduslikkuse järelevalve korras kontrollida. Harilik riigielu käik. Mida otsustaks riigikohus, ette ei tea. Ettepanek on siin.