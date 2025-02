Kaevandajate kodusõda: Tallinna Tehnikaülikool elektri ja killustiku vahel

Uuringus oli võetud nii kõrgemargilise lubjakivikillustiku kui gneisskillustiku hinnaks 17 eurot tonn, mis võrdub killustikutootjate kodulehtedel avaldatud tavahinnaga. Killustikutootjad väidavad, et nad müüvad suurklientidele 20–40 protsenti tavakliendi hinnast soodsamalt. Sisuliselt tähendab see seda, et 17 eurot tonn maksev gneisskillustik asendaks 20–40 protsenti soodsamat lubjakivikillustikku. Kas praktikas niimoodi juhtuks ja kas see oleks mõistlik? Juhtub siis, kui teede ehitusprojektides on ette nähtud graniit- või gneisskillustiku kasutamine. Kas on mõistlik asendada odavamat materjali kallima ja kvaliteetsemaga? On mõistlik, sest uuringu tulemuste järgi gneisskillustiku kasutuselevõtu hinnaks oleks aastane renoveerimiskulude 2–3-protsendiline tõus esimese 20 aasta jooksul ja 40-protsendiline langus alates 21 aastast. 40-protsendiline vähenemine teede renoveerimise kuludes tuleneb sellest, et lubjakivikillustikust alus ekspluatatsioonis 20 aasta jooksul puruneb ning tuleb teeremondi käigus välja vahetada. Gneisskillustikust alus seevastu peab vastu ning piisab kõigest asfaltkatendi uuendamisest. Seega suurt pilti killustiku hind ei mõjuta, aga teadlastena oleme nõus tegema uuringus toodud majandusanalüüsid ka madalama killustiku hinnaga. Uuringus väljatöötatud mudel võimaldab sisendparameetreid muuta vastavalt vajadusele. See aga ei muuda fakti, et suur rahaline võit gneisskillustiku kasutuselevõtust tuleb just teede eluea pikenemise tõttu.